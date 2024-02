Concerts de PLDG + Al’Tarba x Senbeï Rogue Monsters Run Ar Puns Châteaulin, samedi 30 mars 2024.

PLDG Pour l’amour du groove, Al20 et Mystraw convoquent un héritage Bantu et la culture hip-hop un voyage afro-fun et hybride, guidé par des prods beatboxées et un flow bondissant. Vibrant et engagé PLDG explore et explose les frontières du groove, de l’électro et du rap.

Al’Tarba x Senbe Rogue Monsters ïBanzaï Lab est fier de présenter Rogue Monsters 2 , le nouvel album tant attendu d’Al’Tarba x Senbeï.

Les samples rétro se fondent aux mélodies électroniques contemporaines, rappelant l’ère révolutionnaire du skateboard. Al’Tarba x Senbeï façonnent leur propre chemin musical avec habileté, invitant l’auditeur à repousser les limites et à se perdre dans leur univers captivant.

Rogue Monsters 2 est bien plus qu’un simple album, c’est une expérience viscérale, fusionnant le hip-hop et l’électro. Plongez dans un tourbillon d’émotions, ébloui par l’ingéniosité musicale et l’énergie brute qui se dégage de chaque piste. Cet album offre une vision audacieuse et originale de la musique, séduisant tant les passionnés de musique que les explorateurs de nouvelles sonorités. .

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30

Run Ar Puns Route de Pleyben

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

