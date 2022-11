Concerts de Noël par l’ensemble choral du Léon Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Concerts de Noël par l'ensemble choral du Léon, 17 décembre 2022

Cathédrale Saint-Pol-de-Léon

2022-12-17 – 2022-12-17 Saint-Pol-de-Léon

Un riche programme avec des Noëls traditionnels d'Europe et de Bretagne, ainsi que des œuvres classiques de Mozart, Fauré, Bach, Saint-Saëns, Haendel, sous la direction de Bernard Fouler.

