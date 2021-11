CONCERTS DE NOËL 2021 (PAR L’OSHM) Mayenne, 18 décembre 2021, Mayenne.

CONCERTS DE NOËL 2021 (PAR L’OSHM) Mayenne

2021-12-18 – 2021-12-18

Mayenne Mayenne

0 EUR Cette année, l’Orchestre Symphonique de Haute Mayenne vous propose un moment

magique où musique et films d’animation s’entremêlent !

Emotions, rires et émerveillement, une recette simple pour un programme autour de l’hiver

et du passage des saisons !

Les Concerts de Noël sont de retour !

+33 6 45 88 00 95 http://www.symphonique-haute-mayenne.fr/

Mayenne

