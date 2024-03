Concerts de musique de Chambre Prieuré Saint-Maurice Senlis, samedi 13 avril 2024.

Concerts de musique de Chambre Deux Concerts exceptionnels de musique 13 et 14 avril Prieuré Saint-Maurice Plein tarif 15€, Tarif réduit 10€, Gratuit pour les -18 ans et élèves du conservatoire municipal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T19:30:00+02:00 – 2024-04-13T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T16:00:00+02:00 – 2024-04-14T17:30:00+02:00

Le festival Syrinx arrive à Senlis et propose deux concerts d’exception le week-end du 13 et 14 avril prochain!

Jean-Baptiste Souchon, Adrien Gey, Perrine Chapoutot et le Quatuor Métamorphoses viendront interpréter les chefs d’œuvre de la musique de chambre au Prieuré Saint-Maurice de Senlis.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 13 avril à 19h30 avec les œuvres de Mozart, Dvorak, Franck ou encore Schumann.

Le dimanche 14 à 16h sera le lieu d’un rendez-vous autour de Schubert avec les bouleversants 4 impromptus op.90 pour piano et le quatuor qu’on ne présente plus de « La Jeune Fille et La Mort ».

Prieuré Saint-Maurice Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.78.17.44.31. »}]

musique classique