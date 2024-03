Concerts de musique de chambre au Prieuré Saint-Maurice de Senlis Senlis, dimanche 14 avril 2024.

Concerts de musique de chambre au Prieuré Saint-Maurice de Senlis Senlis Oise

Concerts les 13 et 14 avril au Prieuré St Maurice à Senlis.

Samedi 13 avril à 19h30

Mozart Quatuor en Ré Majeur pour flûte et cordes

Perrine Chapoutot et le Quatuor Métamorphoses

Poulene Sonate pour hautbois et piano

Perrine Chapoutot et Adrien Gey

Schumann Quatuor avec piano op.47 1 et 3ème mvt

Quatuor Métamorphoses et Adrien Gey

Franck Sonate pour violon et piano 1 et 2ème mvt

Pierre Liscia et Adrien Gey

Dvorak 2 Dumka

Pierre Liscia, Madeleine Douçot et Adrien Gey

Dimanche 14 avril

Concert Schubert

4 Impromptus op.90

Adrien Gey

Quatuor n°14 « La jeune fille et la mort » D.810

Quatuor Métamorphoses

Masterclass au conservatoire municipal le samedi 13 avril à 14h.

Réservations au 06 78 17 44 31 ou festival.syrinx37@gmail.com 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14

Place du Parvis Notre-Dame

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France festival.syrinx37@gmail.com

L’événement Concerts de musique de chambre au Prieuré Saint-Maurice de Senlis Senlis a été mis à jour le 2024-03-25 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme