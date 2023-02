Concerts de musique dans le Grand Cubzaguais, 4 mars 2023, Saint-André-de-Cubzac .

Concerts de musique dans le Grand Cubzaguais

Saint-André-de-Cubzac Gironde

2023-03-04 – 2023-03-18

Saint-André-de-Cubzac

Gironde

EUR – Classes de chant et de mandoline : samedi 4 mars à 11h – salle du Temps Libre à Peujard.

– Classes de piano : samedi 4 mars à 11h les grands et 12h les petits – salle des fêtes de Gauriaguet.

– Classes de guitare et violoncelle : samedi 4 mars à 16h – salle du Temps Libre à Peujard.

– Classes de clarinette et percussions : samedi 4 mars à 14h – salle du Temps Libre à Peujard.

– Classes de flûte traversière, violon et piano : samedi 18 mars à 14h – salle des fêtes de Gauriaguet.

– Classes de trompette, trombone et cor : samedi 18 mars à 16h – salle des fêtes de Gauriaguet.

– Classes de saxophone et harmonie junior : samedi 18 mars à 18h – salle des fêtes de Gauriaguet.

+33 5 57 43 05 03 EMI

Saint-André-de-Cubzac

