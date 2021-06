Bayon-sur-Gironde Bayon-sur-Gironde Bayon-sur-Gironde, Gironde Concerts de musique classique à Bayon Bayon-sur-Gironde Bayon-sur-Gironde Catégories d’évènement: Bayon-sur-Gironde

Gironde

Concerts de musique classique à Bayon 2021-08-08 20:00:00 – 2021-08-08

Bayon-sur-Gironde Gironde Bayon-sur-Gironde EUR 15 18 Le festival Eurochestries Charente-Maritime se déroulera du 30 juillet au 12 août 2021.

Au programme : 150 musiciens issus de 5 pays, 50 concerts en Charente-Maritime, en Charente et en Gironde.

Le 8 août dans le cadre exceptionnel de l’église Notre-Dame de Bayon se produira le Quatuor de saxophones espagnol « Alea ».

