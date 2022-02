Concerts de musique actuelle – Plastic Age et The Marshals Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat Allier Gannat EUR Plastic Age : groupe de rock, trio mixte d’énergie pure, d’harmonies vocales léchées et de riffs tranchants.

The Marshals : blues électrique, trio pour une musique vibrante et habitée, débarrassée du superflu. accueil@vdstourisme.com +33 4 70 45 32 73 http://www.valdesioule.com/ Gannat

