Concerts de Moonlight Benjamin + Pelouse Run Ar Puns Châteaulin, samedi 24 février 2024.

MOONLIGHT BENJAMIN Quand les incantations vaudous d’une prêtresse haïtienne s’électrisent sous les assauts de riffs saturés du rock des 70’s, le blues-rock se pare d’accents caribéens et se transforme en potion vénéneuse. La charismatique Moonlight Benjamin joue les alchimistes avec sa mixture inflammable de mélodies aux pouvoirs envoûtants et au timbre vocal sidéral. Dans son mano à mano avec les guitares saturées, la chanteuse mène la danse jusqu’à la transe dans des concerts aux parfums de cérémonies vaudous-rock. Troublantes et véhémentes.

PELOUSE Pelouse dessine un pont entre le rock indépendant et la chanson contemporaine. A l’image des compositions musicales, les textes de Xavier Machault naviguent entre récits noirs et accès surréalistes. Echo à notre monde fissuré et absurde. Pelouse n’a pas peur de nous mener vers des abîmes. Mais maniant l’art du décalage avec finesse, le trio ne tombe jamais dans le sérieux et le sinistre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 21:00:00

fin : 2024-02-24

Run Ar Puns Route de Pleyben

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

