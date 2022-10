Concerts de l’Université du RaÏ | Cheb Kader L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concerts de l’Université du RaÏ | Cheb Kader L’Institut du Monde Arabe, 12 novembre 2022, Paris. Le samedi 12 novembre 2022

de 20h00 à 21h00

. payant Tarif plein 20 € Tarif réduit 16 € Tarif – 26 ans 12 €

Découvrez Cheb Kader sur la scène de l’IMA après l’Université du raï avec Hadj Sameer sur l’ère moderne du Raï et la vague « Beuraï ». Kouider Morabet dit Cheb Kader, né en 1966 dans une famille marocaine à Boutlélis, gros bourg près d’Oran, rejoint à 11 ans son père coiffeur et joueur de flûte bédouine du côté de Mulhouse. Au milieu des années 1980, il devient la première vedette d’un raï né en France. Un autre style du raï, moins cru, davantage composé que son aîné du « bled », inventé par les enfants de l’immigration algéro-marocaine. Si Cheb Kader est resté absent de la scène ces dernières années, son concert à l’Institut du monde arabe est probablement l’occasion de lancer une nouvelle brillante carrière pour ce pionnier du « beuraï ». Rencontre précédée par l’Université du raï : les 90’s, l’ère moderne du Raï et la vague « Beuraï » L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris Contact : https://www.imarabe.org/fr/spectacles/concerts-de-l-universite-du-rai-cheb-kader

DR Cheb Kader

