Chantilly Oise 23 De Beethoven à Bizet en passant par Moozart, venez profitez d’un concert grandiose dans un lieu d’exception, sous le dôme majestueux des Grandes Ecuries de Chantilly! Voici le programme de chaque représentation de 1h30 sans entracte : -L’Orfeo, Toccata (C. Monteverdi) -La Flûte Enchantée, Ouverture (W. Amadeus Mozart) -Egmont, Ouverture (L. Van Beethoven) -Guillaume Tell, Ouverture ( Gioachino Rossini) -Carmen, Prélude (Georges Bizet) -La Traviata, Prélude de l’acte I (Giuseppe Verdi) -La Force du destin, Ouverture (Giuseppe Verdi) -Tannhäuser, Ouverture (R. Wagner) Ouverture des portes à 10h pour le concert de 11h et à 15h pour le concert de 16h

Tarif prévente (adultes / enfants) : 23€

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans domaine de chantilly

