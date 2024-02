CONCERTS DE L’ORCHESTRE DE MANDOLINES ET GUITARES DE REMIREMONT CENTRE CULTUREL GILBERT ZAUG Remiremont, dimanche 7 avril 2024.

CONCERTS DE L’ORCHESTRE DE MANDOLINES ET GUITARES DE REMIREMONT CENTRE CULTUREL GILBERT ZAUG Remiremont Vosges

Les concerts 2024 de l’orchestre de mandolines et guitares de Remiremont auront lieu à Remiremont les vendredi 5 et samedi 6 avril à 20h30, et le dimanche 7 avril à 15h. Placement libre, ouverture des portes ½ heure avant le concert

Sous la direction de Pascal Zaug, les musiciens auront le plaisir d’interpréter un répertoire varié et dynamique qui aborde tous les styles des compositions originales pour orchestres à plectre, mais également des arrangements de pièces classiques, de musiques de films, de grands standards de la chanson… afin de plaire au plus grand nombre, tant du côté des musiciens que de celui du public. Il vise aussi parfois à leur faire découvrir d’autres musiques. Un voyage musical qui vous emmènera en Hongrie, en Californie, dans les Caraïbes, ou en Argentine…

Les morceaux choisis cette année devraient vous émouvoir, vous surprendre, vous transporter, vous faire rêver… et, pourquoi pas, vous donner envie de rejoindre l’orchestre !

BILLETTERIE

– en ligne jusqu’au 3 avril à ce lien https://www.helloasso.com/associations/club-des-mandolines-de-remiremont/evenements/concerts-annuels-des-5-6-et-7-avril-2024

– ou à l’entrée de la salle de concertTout public

11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07

CENTRE CULTUREL GILBERT ZAUG 18 Rue de la Franche Pierre

Remiremont 88200 Vosges Grand Est

