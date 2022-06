Concerts de l’été Cahors, 7 juillet 2022, Cahors.

Concerts de l’été Cahors

2022-07-07 20:30:00 – 2022-07-07 23:00:00

Cahors 46000

– Vendredi 1er Juillet dès 20h00 :

À l’occasion de Lot of Saveur qui met le vin de Cahors à l’honneur pour les 50ans de l’appellation :

Dégustation de vin avec le Clos Troteligotte et ambiance musicale dansante avec le Duo Ventastic (Guillaumme Roussilhe et Benoît Pradines). C’est du bal trad tout public, bon pour les oreilles et les jambes! Mais aussi de l’animation musicale « concertante »…

– Jeudi 7 juillet 20h30 pour bien démarrer les vacances :

THE SINGER AND THE CLOWN, un duo chant guitare et saxo pour le plaisir des grands et des petits.

– Jeudi 14 juillet 20h30 :

LES LOLAS ZOLAS vous présentent « THE BIG BADABOOM » un duo énergique, aux couleurs Rock-Jazz&Blues. Laureen au chant et à la guitare, Andréa à la guitare supersonic. Leur répertoire mêle originales et reprises des Rolling stones, Rita Mitsouko, Bob Dylan…

-Jeudi 28 Juillet 20h30 :

BOSSA VISTA Pop & Jazz en concert, laissez vous envahir par la voix envoûtante de Bianca Gallice et la guitare Kad el bec.

– Le 4 Août 20h30 :

DJ MAZYKIN, ses influences musicales sont l’afrobeat, le funk, le hip-hop. Le pouvoir de cohésion de la musique le fascine. Il travaille avec les émotions, les énergies pour proposer un voyage musical riche et cohérent. Un bain de foule, une bonne dose de groove et se laisser porter par la musique, se laisser danser…

– Le 11 Août 20h30 :

CLAIRE ABERLENC, et Alexi Gibert , un duo acoustique de Soul et de Rythm’n’Blues, reprenant des grands classiques tels que Just Make Love to You d’Etta James, My Babe de Willie Dixon et des classiques de la Soul Music comme Proud Mary d’Ike et Tina Turner, Respect d’Aretha Franklin…

– Le 18 Août 20h30 :

AMNESY INTERNATIONALE, c’est de la Chanson Électrique pour les pieds, les mains, et la tête!!! Chansons à textes pinçant, humoristiques, ironiques, grinçants, drôles, pas drôles, parfois crados, réalistes, poétiques, engagés, satyriques ou simplement vécus; sur un fond rock-folk-reggae-ska-jazz-punk-trad-funk-krad-groove-swing-vocal-festif-manouche-samba-bossa-nova… etc. Chacun peut y trouver ou y retrouver une part de soi-même et ce à tout âge.

Les restaurateurs de la place des républicains Espagnols à Cahors s’associent tout l’été pour proposer des concerts à l’occasion de Lot of Saveur, des Met’s Jeudis et autre.

