Concerts de l’EIMSET Espace Claude Ducert à Labège Labège, dimanche 4 février 2024.

Concerts de l’EIMSET Concerts de la Chandeleur par l’EIMSET de Labège. Dimanche 4 février, 15h00 Espace Claude Ducert à Labège Gratuit

Lors des deux concerts de la Chandeleur, vous pourrez découvrir les ensembles de flûtes, de guitates, de violoncelles et de harpe ainsi que l’ensemble jazz et les deux orchestres de l’école. Entre deux représentations, vous êtes invités à déguster de bonnes crêpes maison… L’association des parents d’élèves « Le Ruban musical » étant toujours à nos côtés pour les moments forts de la vie de l’école.

Espace Claude Ducert à Labège rue de la croix rose 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 24 45 10 »}, {« type »: « email », « value »: « eimset@lecgs.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.eimset.fr »}]

