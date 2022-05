Concerts de l’EIMSET EIMSET – Ecole Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du jeudi 23 juin au mercredi 29 juin

FLÛTE TRAVERSIÈRE ET VIOLON > Jeudi 23 juin VIOLONCELLE Les classes de violoncelles de l’EIMSET invite les violoncellistes de Quint Fonsegrives dans un programme varié de musique d’ensemble > Mardi 28 juin PIANO Le piano est à l’honneur avec tous les pianistes de l’EIMSET > Mercredi 29 juin Concerts de violon, flûte traversière, violon, violoncelle, piano EIMSET – Ecole Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain 20 Rue Tournamille, Labège Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T18:30:00 2022-06-23T19:30:00;2022-06-28T18:30:00 2022-06-28T19:30:00;2022-06-29T18:30:00 2022-06-29T19:30:00

