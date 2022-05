Concerts de l’EIMSET – Classes d’éveil et chorale Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les plus jeunes vous feront découvrir leur “sac à tout faire” qui se présente sous forme d’un kamishibaï. Les CP, quant à eux, se sont familiarisés avec les instruments de l’orchestre grâce à la Symphonie des animaux : une belle histoire à découvrir en famille. Les classes d’orchestre clôtureront cette soirée musicale avec leurs productions de l’année. Les classes d’éveil et la chorale des enfants de l’EIMSET Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège rue de la croix rose 31670 labège Labège Haute-Garonne

