Aisne 0 0 Le Lions Club Vallée de la Marne s’engage en faveur du Téléthon !

En partenariat avec l’association Jeunes Talents, il vous invite à découvrir l’accordéoniste Julia Sinoimeri le samedi 3 décembre à Château-Thierry. 3 représentations (15h, 16h et 17h, vous permettront de découvrir cette jeune artiste au Temple mémorial de Château-Thierry !

