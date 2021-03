Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Concerts de la Philharmonie Écho et Narcisse Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Concerts de la Philharmonie Écho et Narcisse Médiathèque José Cabanis, 5 février 2021-5 février 2021, Toulouse. Concerts de la Philharmonie Écho et Narcisse

Médiathèque José Cabanis, le vendredi 5 février à 17:00

Concert enregistré au CNSMDP (salle d’art lyrique) le 12 mars 2012.

Réalisation : Fabrice Martin/ Mise en scène : Marguerite Borie / Scénographie et costumes : Fabien Teigné.

2021-02-05T17:00:00 2021-02-05T19:00:00

