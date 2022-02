Concerts de la Philharmonie du COGE Eglise Saint-Marcel Paris Catégories d’évènement: île de France

Concerts de la Philharmonie du COGE Eglise Saint-Marcel, 11 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 20h30 à 22h30

Le vendredi 11 mars 2022

de 20h30 à 22h30

La Philharmonie du COGE (Chœurs et orchestres des grandes écoles) vous attend pour un concert avec les classes à horaires aménagés musique du collège Henri-Matisse, es 11 et 12 mars à l’Église Saint Marcel. Au programme : – Requiem – MOZART

– Les Hébrides – MENDELSSOHN

– Pelléas et Mélisande – FAURE Direction orchestre : Alizé Lehon

Direction choeur : Antoine Bretonnière et Christophe Barroso

Solistes : Clémence Danvy, Marion Vergez Pascal, Mathys Lagier et Adrien Fournaison Eglise Saint-Marcel 82 boulevard de l’Hôpital Paris 75013 Contact : https://www.facebook.com/MGECOGE/ Date complète :

