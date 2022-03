Concerts de la Formation symphonique du COGE Eglise Saint-Marcel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concerts de la Formation symphonique du COGE Eglise Saint-Marcel, 18 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 20h30 à 22h30

Le vendredi 18 mars 2022

de 20h30 à 22h30

payant

Retrouvez la Formation Symphonique du COGE (Choeurs et orchestres des grandes écoles) pour ses concerts de printemps ! Au programme :

– Symphonie n°8 “Inachevée” – SCHUBERT

– Valse triste – SIBELIUS

– Psaume 42 et diverses œuvres – MENDELSSOHN Par la Formation symphonique du COGE, dirigée par Nicolas Agullo, chef d’orchestre et directeur musical, et Jean-Sébastien Nicolas, chef de chœur. Eglise Saint-Marcel 82 boulevard de l’Hôpital Paris 75013 Contact : https://mgecoge.org/ https://fr-fr.facebook.com/MGECOGE Concert;Musique

COGE

