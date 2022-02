Concerts de fin d’année Yvetot, 21 mai 2022, Yvetot.

Concerts de fin d’année Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot

2022-05-21 – 2022-05-21 Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings

Yvetot Seine-Maritime Yvetot

Un temps fort de la programmation du Conservatoire de musique de la C.C.Y.N., les concerts de fin d’année permettent à quelques 350 élèves de se produire sur scène pendant deux heures de spectacle. Véritable vitrine, c’est l’occasion de découvrir les différentes classes instrumentales, les orchestres et les ensembles qui vont succéder avec vitalité et vous emmener dans un voyage musical des plus variés.

Un temps fort de la programmation du Conservatoire de musique de la C.C.Y.N., les concerts de fin d’année permettent à quelques 350 élèves de se produire sur scène pendant deux heures de spectacle. Véritable vitrine, c’est l’occasion de découvrir…

conservatoire@yvetot-normandie.fr +33 2 35 95 82 72

Un temps fort de la programmation du Conservatoire de musique de la C.C.Y.N., les concerts de fin d’année permettent à quelques 350 élèves de se produire sur scène pendant deux heures de spectacle. Véritable vitrine, c’est l’occasion de découvrir les différentes classes instrumentales, les orchestres et les ensembles qui vont succéder avec vitalité et vous emmener dans un voyage musical des plus variés.

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot

dernière mise à jour : 2022-01-02 par Yvetot Normandie Tourisme