Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Les Portes du Coglais Retrouvez les élèves de l’école de musique Interval’Coglais pour célébrer la fin d’année en musique ! Des concerts répartis dans 5 lieux sur l’ensemble du territoire vous sont proposés. Rendez-vous à partir de 16h30 face aux mairies des 5 bourgs:

Bazouges-la-Pérouse, Val Couesnon (Tremblay), St Marc (Baillé – St Marc le Blanc), Maen Roch (St Etienne en Coglès) et les Portes du Coglais (Montours). intervalcoglais@gmail.com +33 9 66 96 61 18 https://www.intervalcoglais.fr/ Retrouvez les élèves de l’école de musique Interval’Coglais pour célébrer la fin d’année en musique ! Des concerts répartis dans 5 lieux sur l’ensemble du territoire vous sont proposés. Rendez-vous à partir de 16h30 face aux mairies des 5 bourgs:

Bazouges-la-Pérouse, Val Couesnon (Tremblay), St Marc (Baillé – St Marc le Blanc), Maen Roch (St Etienne en Coglès) et les Portes du Coglais (Montours).

