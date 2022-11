Concerts de fin d’année de l’école de musique de Tournus Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Saône-et-Loire EUR Les élèves et leurs professeurs nous réservent un beau concert, original et dynamique !

Venez nombreux les écouter et les applaudir !

Entrée libre https://www.tournus.fr/ Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus

