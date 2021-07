Landeleau Eglise Saint Thélo - Iliz Sant Telo Finistère, Landeleau Concerts de chansons du Kreiz-Breizh Eglise Saint Thélo – Iliz Sant Telo Landeleau Catégories d’évènement: Finistère

Eglise Saint Thélo – Iliz Sant Telo, le dimanche 18 juillet à 18:00 Prix libre

Avec le trio Rozenn Talec / Axel Landeau / Glenn Le Merdy et le duo Lann Pendavat (Elouan Le Sauze et Yann-Ewen L’Haridon). Organisé par Oaled Landelo et l’association Landeleau Initiatives. Eglise Saint Thélo – Iliz Sant Telo Place de l’Eglise, 29530 Landeleau Landeleau Penity Raoul Finistère

