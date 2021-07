Botmeur Eglise de Botmeur - Iliz Boneur Botmeur, Finistère Concerts de chansons du Kreiz-Breizh à Botmeur Eglise de Botmeur – Iliz Boneur Botmeur Catégories d’évènement: Botmeur

Finistère

Concerts de chansons du Kreiz-Breizh à Botmeur Eglise de Botmeur – Iliz Boneur, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Botmeur. Concerts de chansons du Kreiz-Breizh à Botmeur

Eglise de Botmeur – Iliz Boneur, le dimanche 18 juillet à 16:15 Entrée : 9 €. Gratuit pour les enfants.

Avec le trio Rozenn Talec / Axel Landeau / Glenn Le Merdy. Organisé par Yeun Iliz. Eglise de Botmeur – Iliz Boneur 29690 Botmeur Botmeur Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T16:15:00 2021-07-18T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Botmeur, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise de Botmeur - Iliz Boneur Adresse 29690 Botmeur Ville Botmeur lieuville Eglise de Botmeur - Iliz Boneur Botmeur