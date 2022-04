Concerts de Carême 2022 à Saint-Pierre de Chaillot Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’évènement: Paris

PROGRAMME COMPLET CINQUIÈME CONCERT LITURGIQUE DE CARÊME Vendredi 8 avril 2022 à 13 heures, dans la chapelle de la Vierge, 31 avenue Marceau, 75116 Paris. Anne-Isabelle de Parcevaux orgue Guillaume Dufay (1397-1474), deux Kyrie, présentés en triptyque * Buxtehude, Durch Adams Fall ist ganz verderbt BuxWV 183 * Pachelbel, Ach Herr, mich armen Sünder * Couperin, Cromorne en taille de la messe des Paroisses * J.S Bach, O Mensch bewein dein Sünde gross, BWV 622 * Widor/Bach, Mattheus Final (final de la Passion selon St Matthieu) Concert à la corbeille. Venez nombreux et partagez cette information au plus grand nombre de passionnés ! Concerts liturgiques les vendredis de Carême de 13 h à 13h30. Église Saint-Pierre de Chaillot 28 rue de Chaillot, 75116 Paris

