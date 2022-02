Concerts de Carême 2022 à Saint-Pierre de Chaillot. Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Programme des concerts Vendredi 11 mars Samuel Liégeon, organiste titulaire de St Pierre de Chaillot – « J.S. Bach et le Carême » Vendredi 18 mars Marion Vergez-Pascal, mezzo-soprano Simon Adda Reyss, orgue – « Airs de la Passion selon St Matthieu de J.S. Bach » – « Airs de cantates de J.S. Bach » Vendredi 25 mars Ensemble Magnus Liber Pascal Bezard – Eric Gervais – Samuel Guibal – Chants grégoriens et polyphonies médiévales Vendredi 1er avril Pascal Bezard, baryton-basse Eric Gervais, ténor Olivier Willemin, orgue – 3ème leçon de Ténèbres de François Couperin – Prière pour nous autres charnels de Jehan Alain Vendredi 8 avril Anne-Isabelle de Parcevaux, organiste à Ste Cécile et à Versailles – « Pénitence et imploration, du Moyen-âge au XVIIIè s. » Concerts à la corbeille. Concerts liturgiques les vendredis de Carême de 13h à 13h30. Église Saint-Pierre de Chaillot 28 rue de Chaillot, 75116 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris

2022-03-11T13:00:00 2022-03-11T13:30:00;2022-03-18T13:00:00 2022-03-18T13:30:00;2022-03-25T13:00:00 2022-03-25T13:30:00;2022-04-01T13:00:00 2022-04-01T13:30:00;2022-04-08T13:00:00 2022-04-08T13:30:00

