Concerts dans les Villages – Season Club Lège-Cap-Ferret, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Lège-Cap-Ferret.

Concerts dans les Villages – Season Club 2021-07-28 – 2021-07-28

Lège-Cap-Ferret Gironde

Season Club est un groupe de musique de Bordeaux orienté POP SOUL

Un répertoire moderne : Electric Guest, Lilly Wood & the Prick, Major Lazer, Martin Solveg, Daft Punk, Bruno Mars, Ed Sheeran et des rockabilly indémodables : Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Blues Brothers, l’amplitude du répertoire de Season lui permet de varier les plaisirs avec une bonne humeur légendaire.

Season Club

dernière mise à jour : 2021-06-29 par