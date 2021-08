Barbezieux-Saint-Hilaire Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente Concerts dans la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Barbezieux-Saint-Hilaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### L’Ecole Départementale de Musique propose des concerts gratuits samedi et dimanche après-midi. Samedi 18 septembre: * 14h : _Barbezil Band_ sur la place du Château Dimanche 19 septembre * 14h : Orgue avec Judicaëlle Giraudeau à l’église Saint-Mathias de Barbezieux. * 15h30 : Chorale adulte de l’antenne de Barbezieux, dirigée par Alice Macron au théâtre Le Château de Barbezieux

Gratuit. Entrée libre. Durée: 20 mn environ chaque concert. Soumis aux conditions sanitaires en vigueur.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00

