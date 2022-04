CONCERTS DANA LUCIANO, EMMANUEL GUIRGUIS, JEAN-MAX BOURSET Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique

CONCERTS DANA LUCIANO, EMMANUEL GUIRGUIS, JEAN-MAX BOURSET Les Moutiers-en-Retz, 7 mai 2022, Les Moutiers-en-Retz. CONCERTS DANA LUCIANO, EMMANUEL GUIRGUIS, JEAN-MAX BOURSET Salle Jean Varnier Rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz

2022-05-07 19:00:00 – 2022-05-07 19:00:00 Salle Jean Varnier Rue de Prigny

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Soirée concert “Love is in the air” de Dana Luciano et Emmanuel Guirguis, suivi de Jan-Max Bourset. Salle Jean Varnier Rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Les Moutiers-en-Retz Adresse Salle Jean Varnier Rue de Prigny Ville Les Moutiers-en-Retz lieuville Salle Jean Varnier Rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz Departement Loire-Atlantique

Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-moutiers-en-retz/

CONCERTS DANA LUCIANO, EMMANUEL GUIRGUIS, JEAN-MAX BOURSET Les Moutiers-en-Retz 2022-05-07 was last modified: by CONCERTS DANA LUCIANO, EMMANUEL GUIRGUIS, JEAN-MAX BOURSET Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz 7 mai 2022 Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique