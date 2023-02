CONCERTS Dam Trio & cie Le Coupe Gorge, 24 février 2023, Parthenay .

2023-02-24 – 2023-02-24

DAM TRIO & CIE, ceux sont une chanteuse, un pianiste et un bassiste qui ont croisé sur leur chemin un percussionniste. Cette nouvelle formation mélange standards de jazz, morceaux d’influence latine et de chansons françaises revisitées. Les mots et leurs notes délicatement arrangés vous transportent. L’occasion de voyager et de partager un bon moment !

