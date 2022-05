Concerts : Codario sort de sa vitrine ! Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Présenté dans l’exposition « Voyages », l’ensemble Codario s’invite au Musée de Mirecourt… 2 musiciens, 4 mini-concerts, 4 propositions, 4 variations autours de leurs nombreux violons…

Quatre créneaux au choix : 19h30 – 20h – 20h30 – 21h.

Durée : 20mn.

Tout public. Gratuit. Réservation recommandée, choisissez votre créneau et inscrivez-vous :

03 29 37 81 59 ou [resamuseemirecourt@gmail.com](mailto:resamuseemirecourt@gmail.com) Codario, ce sont deux musiciens, Tom Freudenreich et Félix Chaillou qui jouent une quinzaine d’instruments qui portent tous – ou presque ! – le nom de violon, et qui pourtant sont bien différents : violon norvégien ou hardingfele, violon-sabot, violon boîte à gâteaux, violon Stroh, violon à tête d’oiseau, violon du diable…

Venez découvrir ces instruments, leurs formes et leurs sonorités au beau milieu de l’exposition Voyages, au musée de la Lutherie !

Accompagnés par ces violons de luthiers ou réalisés par leurs soins, les musiciens se font conteurs, tantôt en notes, tantôt en mots. Ils narrent des histoires populaires sur leurs instruments et d’autres, peuplées de personnages singuliers et rythmées par des anecdotes surprenantes sur des airs traditionnels d’Auvergne, d’Irlande, du Poitou, de Suède et d’Europe de l’Est. Un beau voyage en perspective, pour les petits et les grands ! http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr Free. Recommended booking. Saturday 14 May, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

motor impairment;psychic impairment;hearing impairment;visual impairment Cuatro franjas horarias a elegir: 19h30 – 20h – 20h30 – 21h. Duración: 20mn. Todo público. Gratis.

Codario, son dos músicos, Tom Freudenreich y Félix Chaillou que tocan una quincena de instrumentos que llevan todos – ¡o casi! – el nombre del violín, y que sin embargo son bien diferentes: violín noruego o hardingfele, violín-sabot, violín caja de pasteles, violín Stroh, violín con cabeza de pájaro, violín del diablo… ¡Venga a descubrir estos instrumentos, sus formas y sus sonoridades en medio de la exposición Voyages, en el museo de la Lutherie! Acompañados por estos violines de luthiers o realizados por ellos, los músicos se hacen narradores, a veces en notas, a veces en palabras. Narran historias populares sobre sus instrumentos y otros, pobladas de personajes singulares y ritmados por anécdotas sorprendentes sobre aires tradicionales de Auvernia, Irlanda, Poitou, Suecia y Europa del Este.

