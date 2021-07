Concerts classiques au manoir de Pimelles. Manoir de Pimelles, 18 septembre 2021, Pimelles.

le samedi 18 septembre à Manoir de Pimelles

Vous projetez de visiter le manoir de Pimelles les 18 et 19 septembre prochain ? Cette année en plus des visites habituelles, 3 concerts classiques gratuits seront donnés dans les jardins du Manoir le samedi 18 septembre à 15h, 17h et 19h par l’ensemble musical Janus Quartet. Le Janus Quartet est un ensemble constitué en 2016 à Paris réunissant des artistes dont le talent, l’enthousiasme et la passion de la musique s’accordent à une forte cohésion, fruit d’un patient travail de musique de chambre. Son 1er violon, Irma Barbutsa-Ptskialadze est membre de l’Orchestre Régional de Bourgogne, son 2ème violon, Xavier Delcroix est professeur intervenant dans les projets DEMOS de la Philarmonie de Paris, son Alto, Claire Vial, est enseignante au CRD de Laval et alto solo de l’Ensemble instrumental de la Mayenne, son Violoncelle, Marta Bannenberg, est professeur de violoncelle et de musique de chambre au conservatoire de Villeneuve-la-Garenne.

Entrée libre

3 concerts classiques gratuits dans les jardins du Manoir

Manoir de Pimelles 9 bis rue Basse, 89740 Pimelles Pimelles Yonne



