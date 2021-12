Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Concerts – Chester Remington / Ottis Coeur Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Concerts – Chester Remington / Ottis Coeur Saint-Brieuc, 12 février 2022, Saint-Brieuc. Concerts – Chester Remington / Ottis Coeur Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

2022-02-12 20:30:00 – 2022-02-12 23:00:00 Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc CHESTER REMINGTON [rock garage | Reims]

Un instant rêveur, le suivant survolté, Chester Remington est un adolescent en recherche de repères. Les guitares remontées du rock garage chantent en choeur avec des fuzz psyché tandis qu’un vol de mouettes hurlantes se mue en un surf rock 60s dansant le twist avec un grunge 90s. OTTIS COEUR [rock garage | FRA]

Vous n’êtes pas les seul·es à avoir cherché comment vous défouler pendant le confinement : le duo Ottis Cœur s’est emparé d’un garage pour créer une musique que nous avons désormais la chance de découvrir sur scène ! D’entrée, leur collaboration est explosive, les murs tremblent au son des guitares fuzz, des amplis poussés à saturation, des voix harmonisées dans des envolées mélodiques. +33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/ CHESTER REMINGTON [rock garage | Reims]

