Cherbourg-en-Cotentin Manche Deux concerts de musique sacrée dont la Spatzenmesse de Mozart accompagnée d’instruments (cordes, trompette, timbales)

brigitte.brunat@orange.fr +33 6 61 30 12 20 https://musardille-wixsite.com/ensemble-vocal

