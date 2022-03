CONCERTS Caroline Keane & Tom Delany Parthenay, 18 mars 2022, Parthenay.

CONCERTS Caroline Keane & Tom Delany Rue de la Vau Saint-Jacques Maison des cultures de pays Parthenay

2022-03-18 – 2022-03-18 Rue de la Vau Saint-Jacques Maison des cultures de pays

Parthenay Deux-Sèvres

Caroline Keane & Tom Delany accompagnés par Alan Murray

Musiques d’Irlande

Retrouvez toute l’énergie de la musique traditionnelle avec ce trio venu d’Irlande et des Etats-unis, dans lequel des instruments emblématiques comme la cornemuse irlandaise et le concertina partage la scène avec la guitare et le chant. Un trio de musiciens très ancrés dans la tradition, dont la musique reflète leurs personnalités enjouées, vibrantes, pleines de vie.

Tom Delany : uilleann-pipes

Caroline Keane : concertina

Alan Murray : chant, guitare, bouzouki

Ce concert sera suivi d’une session de musique irlandaise, pensez à vos instruments !

Buvette sur place

Rue de la Vau Saint-Jacques Maison des cultures de pays Parthenay

