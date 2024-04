Concerts Braye Zik’Up Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye, samedi 8 juin 2024.

Concerts Braye Zik’Up 4 jeunes talents musicaux en concert sur le parvis de la médiathèque, place de la Commune. 8 et 15 juin Médiathèque de Saint-Jean de Braye Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T16:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T16:00:00+02:00 – 2024-06-15T18:00:00+02:00

4 jeunes talents musicaux en concert sur le parvis de la médiathèque, place de la Commune. Ils habitent la région Centre-Val de Loire, nous livrent leurs inspirations et influences, ce qui les fait vibrer et composer. Ils se prêteront au jeu des questions, avec un plateau radio et enchaîneront avec leur concert pour notre plus grand plaisir !

Programme complet

A découvrir le samedi 8 juin, à partir de 16h sur la place de la Commune.

ÀLKE tisse une musique électronique, indé et voyageuse qui emprunte des chemins magiques. En poète-alchimiste, il explore nos sensations avec puissance et délicatesse dans un son aux textures organiques. Dans cette invitation à embrasser la profonde beauté de nos émotions se croisent les influences de James Blake, Björk, Bon Iver ou encore Alt-J. A découvrir sur https://www.youtube.com/@alke_music

Micah Prewitt & Band est un trio folk orléanais, mené par son auteur-compositeur Micah Prewitt et ses musiciens : Bertrand à la basse et contrebasse, et François à la guitare. Le projet Micah Prewitt & Band est né dès leur première rencontre en 2020 et, après bien des répétitions, ils sont fin prêts à vous faire voyager. C’est un folk plein de tendresse et de finesse, une musique simple et juste. A découvrir sur https://www.youtube.com/c/MicahPrewittMusic

A découvrir le samedi 15 juin, à partir de 16h sur la place de la Commune :

KO-MA, duo de studio fondé en octobre 2020. KO-MA est aujourd’hui un trio à l’assaut du live. Le projet gravite autour du rock alternatif, teinté de post-hardcore, de noise, rappelant des airs de Biffy Clyro, Sonic Youth, Lysistrata, La Dispute… Un soin particulier est accordé au texte, avec l’envie de le faire résonner chez l’auditeur. Les thèmes abordés – la peine, l’angoisse, la liberté, l’identité – s’entremêlent. A découvrir sur https://www.youtube.com/c/KOMA_bandFR

The Black Tomate, ou TBT, jeune quatuor composé de Thomas, Mathew, Théo et Gabin, explore et mélange pop,rock,funk,reggae et soul music. Sur scène, ce groupe prend plaisir à livrer ses compositions avec fraîcheur, enthousiasme, dynamisme et humour. Cette rencontre avec TBT ne vous laissera pas indifférent tout comme la découverte de « try again », son premier EP. A découvrir sur https://www.youtube.com/@theblacktomate/featured

Avec le soutien de Fracama, Radio Campus, MegaFM et l’Astrolabe.

concert gratuit

Ville de Saint-Jean de Braye