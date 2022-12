Concerts Boc’Hall Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Concerts Boc’Hall Bressuire, 20 janvier 2023, Bressuire . Concerts Boc’Hall Place Dupin Salle Emeraude Bressuire Deux-Sèvres Salle Emeraude Place Dupin

2023-01-20 – 2023-01-20

Salle Emeraude Place Dupin

Bressuire

Deux-Sèvres 10 EUR Concerts avec Camille Bazbaz, Crazy PP, etc… Concerts avec Camille Bazbaz, Crazy PP, etc… +33 6 29 45 07 16 non-communiqué

Salle Emeraude Place Dupin Bressuire

dernière mise à jour : 2022-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Bressuire Deux-Sèvres Salle Emeraude Place Dupin Ville Bressuire lieuville Salle Emeraude Place Dupin Bressuire Departement Deux-Sèvres

Bressuire Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Concerts Boc’Hall Bressuire 2023-01-20 was last modified: by Concerts Boc’Hall Bressuire Bressuire 20 janvier 2023 Bressuire Deux-Sèvres Place Dupin Salle Emeraude Bressuire Deux-Sèvres

Bressuire Deux-Sèvres