CONCERTS BLUES Saint-Ulphace, 24 juin 2022, Saint-Ulphace.

CONCERTS BLUES Saint-Ulphace

2022-06-24 – 2022-06-26

Saint-Ulphace Sarthe Saint-Ulphace

Du 24 au 26 juin, la seconde rencontre de 2020 reportée en 2021 puis en 2022 autour de cette musique, avec des artistes emblématiques de cette musique. Atelier découverte de la guitare électrique

Vendredi 25 : Do the Dirt

Samedi 26 : Philippe Ménard

Atelier guitare électrique et batterie samedi et dimanche, restitution des ateliers

Projection de Film sur le blues

CONCERTS BLUES

http://www.roussigny.fr/

Du 24 au 26 juin, la seconde rencontre de 2020 reportée en 2021 puis en 2022 autour de cette musique, avec des artistes emblématiques de cette musique. Atelier découverte de la guitare électrique

Vendredi 25 : Do the Dirt

Samedi 26 : Philippe Ménard

Atelier guitare électrique et batterie samedi et dimanche, restitution des ateliers

Projection de Film sur le blues

Saint-Ulphace

dernière mise à jour : 2022-01-15 par