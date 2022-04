Concerts – Black Sea Dahu Saint-Brieuc, 18 juin 2022, Saint-Brieuc.

Bonjour Minuit Saint-Brieuc

2022-06-18

Saint-Brieuc 22000 Saint-Brieuc

BLACK SEA DAHU [indie folk | CHE]

Il semblerait que la Suisse soit un terrain propice à la musique folk, Black Sea Dahu nous en apporte encore une fois la preuve. Depuis quelques années, ce groupe creuse son sillon avec une matière acoustique à la fois grave, douce et sereine.

« I am My Mother », nouvel album à venir le 25 février, est un opus sur l’empathie, l’acceptation et l’art de reconnaître la beauté dans une danse infinie entre le laid et le sublime. Il s’agit de trouver ses racines, de se tailler une place dans un monde en perpétuel changement ainsi que d’agir et de s’émanciper. Symphonique, tempétueux, imprédictible : comme tournoyer sur soi en regardant le ciel ou rêver de voler, leur musique nous emporte vers des endroits magiques.

+33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/

Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

