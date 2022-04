CONCERTS BALADES Bierné-les-Villages, 8 mai 2022, Bierné-les-Villages.

Le dimanche 8 mai, le conservatoire du Pays de Château-Gontier vous convie à une journée mêlant randonnée, visites patrimoniales et musique.

Randonnée sur 3 communes du Pays de Château-Gontier (4,5 km), St Laurent des Mortiers, St Michel de Feins et Argenton Notre Dame entrecoupée de prestations musicales et chorégraphiques.

Départ : 10h à l’église de St Laurent des Mortiers. Retour en mini-bus d’Argenton Notre Dame à St Laurent des Mortiers vers 16h30

Renseignements et inscriptions obligatoires au Conservatoire : 02 43 09 30 90

Randonnée en famille (4,5 km) sur 3 communes du Pays de Château-Gontier. Visites patrimoniales en partenariat avec le service Patrimoine du Pays de Château-Gontier.

Moments musicaux et chorégraphiques avec le Conservatoire du Pays de Château-Gontier : quatuor à cordes, harmonie, chant, danse contemporaine.

Visites patrimoniales ponctuées de prestations musicales et chorégraphiques.

conservatoire@chateaugontier.fr +33 2 43 09 30 90 http://culture.chateaugontier.fr/

