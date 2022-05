CONCERTS AVEC REMITONE MUSIC

CONCERTS AVEC REMITONE MUSIC, 2 juillet 2022, . CONCERTS AVEC REMITONE MUSIC

2022-07-02 – 2022-07-02 Ce joli duo franco-tanzanien vous propose une musique métissée aux rythmes d’Afrique de l’Est avec guitare, percussions et voix. Ce joli duo franco-tanzanien vous propose une musique métissée aux rythmes d’Afrique de l’Est avec guitare, percussions et voix. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville