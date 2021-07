Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe CONCERTS AUX PLANCHES : DELGRES, YSEULT, CHAPELIER FOU… Le Mans Le Mans

Superforma vous donne rendez-vous pour trois soirées de concerts en plein air, les 8, 9 et 10 juillet à l'Île aux Planches ! Au programme : les lives de Delgres, Yseult et Chapelier Fou Ensemb7e, une scénographie signée Archicombi, le beau temps, la verdure, et surtout VOUS !

