Thauvenay Cher Thauvenay Pour la deuxième année consécutive, Gérard Godon anime le petit patrimoine du Grand Sancerrois dans le cadre de ses « Concerts aux lavoirs (ou ailleurs …) ». Cette année, plusieurs musiciens viennent l’accompagner – selon les dates – : CATHERINE GRIMAULT (violon), ERIC THEZE (saxophone et bandonéon), LUCILE JOUIS (flûte traversière), SAMUEL THEZE (clarinette), CAROLINE CARTON (accordéon) …

A chaque date donc, un concert différent. Venez nombreux les écouter.

