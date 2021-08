Nançay Nançay Cher, Nançay Concerts « Autour d’Alain-Fournier » Nançay Nançay Catégories d’évènement: Cher

Nançay

Concerts « Autour d’Alain-Fournier » Nançay, 15 août 2021, Nançay. Concerts « Autour d’Alain-Fournier » 2021-08-15 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-15 20:30:00 20:30:00

Nançay Cher Nançay 6 EUR Des animations pour (re)découvrir Alain-Fournier avec le concert idéal et l’ensemble Cairn. Musique classique et patrimoine. +33 2 48 73 85 22 Des animations pour (re)découvrir Alain-Fournier avec le concert idéal et l’ensemble Cairn. CDC Sauldre et Sologne dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Nançay Autres Lieu Nançay Adresse Ville Nançay lieuville 47.34993#2.19508