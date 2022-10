Concerts Au temps des découvertes par l’ensemble Le Banquet du Roy Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau

Indre-et-Loire

Concerts Au temps des découvertes par l’ensemble Le Banquet du Roy Azay-le-Rideau, 2 novembre 2022, Azay-le-Rideau. Concerts Au temps des découvertes par l’ensemble Le Banquet du Roy

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

2022-11-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-03 Azay-le-Rideau

Indre-et-Loire Azay-le-Rideau 11.5 EUR 11.5 Deux musiciens de l’ensemble Le banquet du Roy se produiront dans la grande salle du château d’Azay-le-Rideau. Ils proposeront aux visiteurs de goûter aux musiques et danses de la Renaissance le temps de trois représentations d’une vingtaine de minutes chacune suivies d’une initiation aux pas de danses de

l’époque. Le duo de musiciens, composé de Gertrudis Vergara et Olivier Gladhofer, amène à la découverte de timbres atypiques d’une quinzaine d’instruments anciens qu’ils présenteront au fil de leurs interventions (viole, harpe, bombarde, flûte, tambour, dulciane, cornemuse Renaissance…).

De l’Italie jusqu’au nouveau monde, en passant par l’Angleterre, la France et l’Espagne, ils proposent

un itinéraire de sonorité et de langues qui invite au dépaysement. Cette promenade musicale à travers Deux musiciens de l’ensemble Le banquet du Roy se produiront dans la grande salle du château d’Azay-le-Rideau. Ils proposeront aux visiteurs de goûter aux musiques et danses de la Renaissance le temps de trois représentations d’une vingtaine de minutes chacune suivies d’une initiation aux pas de dan chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr +33 2 47 45 42 04 http://www.azay-le-rideau.fr/ Azay-le-Rideau

dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire Autres Lieu Azay-le-Rideau Adresse Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Ville Azay-le-Rideau lieuville Azay-le-Rideau Departement Indre-et-Loire

Concerts Au temps des découvertes par l’ensemble Le Banquet du Roy Azay-le-Rideau 2022-11-02 was last modified: by Concerts Au temps des découvertes par l’ensemble Le Banquet du Roy Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 2 novembre 2022 Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire