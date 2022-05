Concerts au Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concerts au Supersonic SUPERSONIC, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

D’origine anglaise ou française, pop ou rock, trois groupes se produisent sur la scène du Supersonic (12e), le 11 juin. MANDRAKE HANDSHAKE (Psych pop – Oxford, UK) Formé à Oxford, le collectif de psychanalystes hypnotiques Mandrake Handshake a été baptisé d’après une chanson du groupe Brian Jonestown Massacre. Ils ont incorporé leurs influences du krautrock, du funk, de l’animation japonaise et de la poésie pastorale latine pour créer une marque unique de “Flowerkraut” qui définit clairement leur son. FLEUR BLEU.E (Dream pop – Paris, FR) Fleur bleu.e brode une musique à partir de rêves et de cauchemars, qui engage nos fragilités, et s’adresse à tous.tes celleux qui ne se retrouvent pas dans l’injonction à la confiance et au « cool ». ROSELAND (Synth rock – Bordeaux, FR) Avec son projet solo ROSELAND, Emeline Marceau (membre du duo Génial au Japon) s’inspire d’un large héritage rock, pop, électro ou post-rock dans ses chansons lumineuses ou mélancoliques, aussi spacieuses qu’intimistes, et aux mélodies racées ! Du synth-rock exaltant à placer quelque part entre M83, Radiohead, Sharon Van Etten ou St Vincent. L’occasion de découvrir son nouvel album « Unsaid Words » en live, en formule trio. ——————————— Samedi 11 Juin 2022 Entrée gratuite jusqu’à 23h • Ouverture des portes à 19h00 • Happy Hour de 19h à 20h (3€50 la pinte) ——————————— SUPERSONIC 9 rue Biscornet, 75012 Paris Métro Bastille (sortie rue de lyon) http://supersonic-club.fr/ SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Mandrake Handshake • Fleur Bleu.e • Roseland / Supersonic (Free entry)

