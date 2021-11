Marseille Espace musical Hyperion Bouches-du-Rhône, Marseille Concerts au profit du TELETHON Espace musical Hyperion Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le vendredi 3 décembre à 18:00

L’Espace Musical Hyperion et toute son équipe se mobilisent pour l’AFM Téléthon. Venez vous joindre à nous pour ce grand rendez-vous de l’espoir et de la solidarité qui se déroulera à l’Espace Musical Hyperion le vendredi 3 décembre à partir de 18h30. Animations musicales avec le jazz manouche du Mademoiselle et les élèves de l’association FaBéMol. Participation 2 € minimum Restauration sur place Pass sanitaire Tous les fonds récoltés seront entièrement reversés au Téléthon. Plus d’infos au 04 91 49 27 88 ♫♫♫ Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-12-03T18:00:00 2021-12-03T22:00:00

