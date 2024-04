Concerts au Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence, dimanche 14 avril 2024.

Concerts au Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le musée Estrine organise des concerts de musique en partenariat avec les associations Jazz à Saint Rémy, Musicades des Alpilles et le festival Mars en baroque.

Concert de l’Ensemble 44 Danse

En partenariat avec Musicades des Alpilles



L’Ensemble 44 proposera le concert Danses en duo clarinettes-violoncelle.

Depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, et dans toutes les régions du monde, musique et danses sont intimement liées. Au gré des cultures et selon des codes variés, gestes et sons se conjuguent comme sources d’inspiration réciproques. Lors de ce concert, nous parcourons les musiques de danse à travers les styles de différentes époques musique classique, tango, klezmer, musique contemporaine.

Oeuvres de Haëndel, Bach, Tchaïkovsky, Fauré, Piazzolla, Bartok…

Olivia Leblanc, clarinettes, et Rafael Cumont-Vioque, violoncelle



Réservations au musée Estrine par téléphone ou mail. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 18:30:00

fin : 2024-04-14

Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@musee-estrine.fr

