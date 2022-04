Concerts au Manoir du Roure Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Rhône

Drôme

Concerts au Manoir du Roure
Manoir du Roure 4312 Route de Saint Paul Châteauneuf-du-Rhône

2022-04-01 19:00:00 – 2022-12-31

Châteauneuf-du-Rhône Drôme Châteauneuf-du-Rhône Tous les vendredis soirs, un groupe de musique sera présent à la Garçonnière pour animer la soirée. reception@manoirleroure.com +33 4 75 90 93 64 https://manoirleroure.com/ Manoir du Roure 4312 Route de Saint Paul Châteauneuf-du-Rhône

Châteauneuf-du-Rhône
Manoir du Roure 4312 Route de Saint Paul
Drôme

